Модный маникюр без рисунка: интересные идеи и рекомендации

Представительницы прекрасного пола каждый сезон выискивают модные тенденции в мире нейл-арта. Темные, светлые, яркие, нейтральные, матовые и перламутровые лаки придают женским ручкам особую привлекательность.
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