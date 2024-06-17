Гросси: МАГАТЭ не называет ответственных за обстрелы ЗАЭС из-за недостатка информации

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет ответственных за обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), так как у него нет достаточной информации, чтобы определить, кто именно осуществляет атаку, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
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