В ДТП в Рязани пострадали два человека

Авария произошла во вторник, 3 октября, в 16:35 на 198-ом километре автодороги М-5 «Урал». По предварительным данным, 32-летний рязанец за рулём ВАЗ-21099 врезался в «Шевроле Нива» под управлением 26-летнего мужчины.