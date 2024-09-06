Золотая рыбка-рекордсменка Морковка скончалась в Шампани

Во французской провинции Шампань в рыболовном пруду погибла самая большая золотая рыбка в мире."В море может быть еще много рыбы, но ни одна из них не заменит самую большую в мире золотую рыбку после ее смерти в возрасте 20 лет", - отмечает британское издание Daily Mail.