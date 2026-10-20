По словам президента США, переговоры не были бы посвящены ситуации на Украине Дональд Трамп обозначил приоритетную тему возможной трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином — сокращение ядерных вооружений, пишет ТАСС.