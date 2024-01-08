Политнавигатор Организаторы проходившего в Крыму фестиваля авторской песни «Зимняя Ялта» запретили участникам исполнять песни о Донбассе и СВО.
На фестивале в Ялте запретили исполнение песен о Донбассе и СВО
Комментарии
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Русский Империалист
Павленко, как говорят коренные жители Ялты, - ярая западенка, бандеровка, люто ненавидящая Великую Россию. Отсюда сепаратизм. Есть необходимость проверить её на причастность к терактам в Крыму и отправить на пожизненное за Полярный круг.😡🇷🇺
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20 час.
Юлия Кахичко
Русофобы рулят! И нет на управы. Даже свои взгляды не скрывают, и ничего, при чинах и власти. Аксёнов всё это поддерживает?
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19 час.
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