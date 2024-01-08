Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 250 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Америку захлестнет волна терроризма, мигранты всех мастей им устроят 11 сентября!Огненное кольцо: ...
  • Андрей
    на какую СВО ему? Только на зону! Такие твари будут нашим воинам в спину стрелять.Чудесное превраще...
  • Андрей
    нельзя допустить ввода их в строй.Источники: на Укр...

На фестивале в Ялте запретили исполнение песен о Донбассе и СВО

На фестивале в Ялте запретили исполнение песен о Донбассе и СВО

Политнавигатор Организаторы проходившего в Крыму фестиваля авторской песни «Зимняя Ялта» запретили участникам исполнять песни о Донбассе и СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Русский Империалист
Павленко, как говорят коренные жители Ялты, - ярая западенка, бандеровка, люто ненавидящая Великую Россию. Отсюда сепаратизм. Есть необходимость проверить её на причастность к терактам в Крыму и отправить на пожизненное за Полярный круг.😡🇷🇺
Ответить
20 час.
Юлия Кахичко
Русофобы рулят! И нет на управы. Даже свои взгляды не скрывают, и ничего, при чинах и власти. Аксёнов всё это поддерживает?
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх