На фестивале в Ялте запретили исполнение песен о Донбассе и СВО

Павленко, как говорят коренные жители Ялты, - ярая западенка, бандеровка, люто ненавидящая Великую Россию. Отсюда сепаратизм. Есть необходимость проверить её на причастность к терактам в Крыму и отправить на пожизненное за Полярный круг.😡🇷🇺

Юлия Кахичко

Русофобы рулят! И нет на управы. Даже свои взгляды не скрывают, и ничего, при чинах и власти. Аксёнов всё это поддерживает?