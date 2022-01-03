Спорт Уик-Энд

6 подписчиков

«Локомотив» отдаст Смолова «Динамо» в 75 раз дешевле, чем купил!

«Локомотив» отдаст Смолова «Динамо» в 75 раз дешевле, чем купил!

Ранее о вероятности такого перехода сообщали СМИ. Клубы согласовали переход - сумма сделки, если футболист согласует контракт с бело-голубыми, составит около 10 миллионов рублей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх