В Свердловской области можно получить финансовую поддержку на развитие туристской инфраструктуры и проектов в сфере социального предпринимательства

Согласно изменениям в ряд постановлений Правительства Свердловской области, предприниматели теперь могут получить государственную поддержку в виде грантов на реализацию общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры, а также на проекты в сфере социального предпринимательства и предпринимательской деятельности.