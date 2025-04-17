Небензя: Запад не стал давить на Украину по теме ударов по энергоинфраструктуре

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны, поддерживающие украинский режим, не продемонстрировали готовности оказать давление на Киев с целью обеспечения соблюдения моратория на нанесение ударов по энергетической инфраструктуре.
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