Визит Путина в Китай оценивается всеми в контексте стратегических целей американского истеблишмента. И каков же этот контекст?

ФОТО: GINTS IVUSKANS/SHUTTERSTOCK/CHROMORANGE / BILDERBOX/GLOBALLOOKPRES ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ ДОКЛАД, КОТОРЫЙ УЖАСНУЛ США: ПУТИН И СИ ЦЗИНЬПИН ГОТОВЯТ ОДНОВРЕМЕННЫЙ УДАР Президент России начал свой визит в Китай.
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