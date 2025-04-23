В Дербенте водитель сбил полицейского и устроил перестрелку с Росгвардией

В Дербенте водитель умышленно сбил полицейского и открыл огонь по правоохранителям, пытаясь скрыться.
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