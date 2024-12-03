9 вещей, которым мы зря храним на кухне – им здесь не место

Лида Орлова

Если бы в магазинах всё можно купить и по доступным ценам , то можно подумать выбросить или нет , а у нас сейчас посуда вся из Китая , а цены недоступные , одна обычная тарелочка стоит от300 руб и выше , при Советской власти было такое? , магазины были завалены посудой не дорогой , разобьётся и ничего страшного , пойдёшь в хозяйственный и купишь без проблем , сейчас нет таких магазинов .Раньше были магазины галантерея , трикотаж ,одежда ,1000 мелочей , ткани ,всё можно купить , сейчас бутики , мутики , хрень какая то на инстраном языке , что нужно купить , устанешь искать , все ноги переломаешь ,интернет магазин не плохо придумали , но очень опасно , привезут не то что нужно .Короче что осталось не выбрасываю , разбилась ,достаю и пользуюсь , знаю такое качественное не найдёшь в магазинах , да и магазин такой как раньше не найдёшь .