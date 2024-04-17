Актер Ричард Гир снялся с женой для обложки журнала

Голливудский актер Ричард Гир снялся с молодой женой для обложки испанского Vanity Fair. Журналистка Алехандра Гир, которая на 33 года моложе артиста, поделилась в соцсетях кадром, украсившим новый номер глянца.
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