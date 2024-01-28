Reuters: Индия отказывается от российского вооружения в пользу американского

Индия меняет стратегию закупок оружия, предпочитая теперь приобретать американские образцы, но при этом стремится сохранить дружеские отношения с Россией, сообщает Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве.
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