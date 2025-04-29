«План Б» Путина: принуждение к капитуляции разбито на несколько этапов

«Царьград» описывает вариативные сценарии завершения СВО в ближайшем будущем.Аналитики «Царьграда» полагают, что у России существует некий план принуждения киевского режима к прекращению боевых действий и в конечном итоге — к капитуляции, этот план называют «планом Б» президента Путина.