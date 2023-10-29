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Институт Лемкина потребовал от ООН повторно оценить проблему армян Арцаха

Институт Лемкина потребовал от ООН повторно оценить проблему армян Арцаха

Разочарование итогами визита представителей ООН в Арцах (Нагорный Карабах) после исхода оттуда армян выразил «Институт Лемкина по предотвращению геноцида» 28 октября в опубликованном на сайте института заявлении.

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