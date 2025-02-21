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Инженера будут судить из-за прорыва кипятка в ТЦ на Кутузовском проспекте в Москве

Инженера будут судить из-за прорыва кипятка в ТЦ на Кутузовском проспекте в Москве

Москва, 21 февраля, 2025, 10:54 — ИА Регнум. В суд направлено дело главного инженера организации, отвечавшей за обслуживание торгового центра на Кутузовском проспекте, где из-за прорыва кипятка погибли четыре человека.

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