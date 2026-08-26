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Изоляция Правобережной Украины: что даст уничтожение Бескидского туннеля

Изоляция Правобережной Украины: что даст уничтожение Бескидского туннеля

По мере того как Вооруженные силы России наращивают интенсивность ударов по металлургическим предприятиям и последовательно выжигают портовую инфраструктуру Большой Одессы, ключевым условием выживания киевского режима становится устойчивость его западных сухопутных артерий.

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Комментарии
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Валерий Симоненко
Разрушение энергоузлов питающих тонель дело временное и решающей роли НЕ сыграет! Подвезут европейские мощные дизель генераторы и вся проблема... Ими же продуют и тонель мощными вентиляторами. А вот ЗАЛЕТЕВ ВНУТРЬ тоннеля высокоточными ракетами (или стаей точных БПЛА) и ТАМ ВНУТРИ ВЗОРВАТЬ и ДОБАВИТЬ  ОДНОВРЕМЕННО разрушение ВЪЕЗДОВ/ВЫЕЗДОВ тоннеля - это уже что-то! Ни какие вентиляторы тоннель УЖЕ НЕ ПРОДУЮТ!.... Ну, где то так...
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