Алина Мороз объяснила, как будет работать единый QR-код в магазинах

Эксперт Алина Мороз разъяснила, как будет работать единый QR-код для оплаты в магазинах, заменяя множество наклеек на кассах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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