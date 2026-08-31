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Циципас о работе с Муратоглу на US Open: «Он умеет находить психологический подход к каждому игроку»

Стефанос Циципас прокомментировал то, что Патрик Муратоглу будет тренировать его на US Open .  В первом круге грек сыграет с Артуром Фисом , взявшим титул «Мастерса» в Цинциннати.

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