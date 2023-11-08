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Десять лет строгого режима: наши люди в Киргизии

Десять лет строгого режима: наши люди в Киргизии

Бишкек против «Я по национальности киргиз, но считаю себя россиянином», — это фраза из летнего интервью Аскара уулу Кубанычбека для Russia Today.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Какое беззаконие. честным людям ничего не светит у нас, а проходимцам за деньги все дают.
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1 д.
Владимир Аверков
наш МИД просто позорит страну и её президента....какое может быть уважение после таких случаев...во всём мире уважают только СИЛУ,а не захаровские тявкания и лавровское гудение...
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1 д.
НП
Наталья Павлова
Действительно! Он же всего лишь, по мнению чинуш, воевал за Россию.
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1 д.

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