Десять лет строгого режима: наши люди в Киргизии

Регина Толстоброва Какое беззаконие. честным людям ничего не светит у нас, а проходимцам за деньги все дают.

Владимир Аверков наш МИД просто позорит страну и её президента....какое может быть уважение после таких случаев...во всём мире уважают только СИЛУ,а не захаровские тявкания и лавровское гудение...