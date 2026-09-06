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Туристов предупредили о возможных очередях на границах Европы

Туристов предупредили о возможных очередях на границах Европы

Путешественникам советуют готовиться к возможному увеличению времени прохождения границы в Европе. Как пишет The Guardian, 6 сентября заканчивается срок действия временных послаблений, введенных при работе системы въезда и выезда EES.

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