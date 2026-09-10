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Полностью отечественный Superjet хотят сертифицировать в начале 2027 года

Полностью отечественный Superjet хотят сертифицировать в начале 2027 года

Все возникавшие проблемы уже устранены Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что все мероприятия по сертификации самолёта Superjet (SJ-100) планируется завершить в первом квартале 2027 года.

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