Полностью отечественный Superjet хотят сертифицировать в начале 2027 года

Все возникавшие проблемы уже устранены Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что все мероприятия по сертификации самолёта Superjet (SJ-100) планируется завершить в первом квартале 2027 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым