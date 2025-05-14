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Al Wasat: в нескольких районах Ливии вновь происходят столкновения

Al Wasat: в нескольких районах Ливии вновь происходят столкновения

В нескольких районах Триполи произошли столкновения. Об этом сообщает Al Wasat. Очевидцы рассказали, что на некоторых въездах в город и на дороге Аль-Шатт, которая ведет к аэропорту Митига, были развернуты силы Аппарата по поддержанию безопасности и стабильности.

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