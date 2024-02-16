Цель США на Украине — модернизировать свои собственные вооружения

Отправка военной помощи Украине позволила Соединенным Штатам модернизировать свои собственные вооруженные силы, чтобы быть лучше подготовленными к следующим конфликтам, утверждают эксперты американского аналитического центра Institute for the Study of War.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии