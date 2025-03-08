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Медиакратия

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Непокорённой Франции мешает супружеский долг. Кто бы сомневался

Непокорённой Франции мешает супружеский долг. Кто бы сомневался

Не всех во Франции заботит исключительно помощь Украины, отправка миротворческого контингента на берега Днепра и взятие Европы под французский атомный […] The post Непокорённой Франции мешает супружеский долг.

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Eduard
Им нечем заняться,других проблем нет!
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