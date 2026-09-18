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Путин одобрил выделение ₽1,2 млрд на газовое оборудование для граждан

Президент России Владимир Путин одобрил выделение дополнительных 1,2 млрд рублей на приобретение гражданами газового оборудования.

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