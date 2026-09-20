Yonhap: запущенная КНДР ракета малой дальности пролетела около 450 км

Ракета, запущенная КНДР, пролетел более 400 км. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Республики Корея (ОКНШ).
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