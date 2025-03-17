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Царьград

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Командир спецназа «Ахмат» Аид: СВО должна закончиться в Киеве

Командир спецназа «Ахмат» Аид: СВО должна закончиться в Киеве

Командир батальона спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что конечной точкой специальной военной операции должен стать Киев.

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