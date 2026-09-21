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Минфин успокоил россиян по поводу дефицита бюджета на 2027 год

Минфин успокоил россиян по поводу дефицита бюджета на 2027 год

Федеральный бюджет России на 2027 год планируют сформировать с дефицитом примерно в 2% ВВП. Об этом на Московском финансовом форуме заявил глава Минфина Антон Силуанов.

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