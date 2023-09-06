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Натуральные средства от панических атак и беспокойства

Натуральные средства от панических атак и беспокойства

Паническая атака не обязательно вызывается конкретной ситуацией, она часто неожиданная. Само по себе данное состояние не опасно для жизни, но оно чревато вторичными проблемами со здоровьем, например, потерей сознания падением и получением травмы.

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