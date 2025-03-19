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Всё о женщинах

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Съедобная замена открыткам — что такое бенто-торты и как их готовить

Съедобная замена открыткам — что такое бенто-торты и как их готовить

Бенто-торт — мини-десерт, который принято дарить на дни рождения, годовщины и другие памятные даты. Эти тортики рассчитаны на одного-трех человек и стали особенно популярными в России в 2021 году, когда из-за пандемии нельзя было собираться большими компаниями.

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