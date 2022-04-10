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Госинспекторы МВД по КЧР приняли участие в школьном проекте «Классные встречи»

7 апреля в рамках Всероссийского проекта РДШ «Классные встречи» в МБОУ «Центр образования № 11» г. Черкесска была организована встреча учеников школы с государственным инспектором УГИБДД МВД по КЧР.

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