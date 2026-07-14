Кто придумал советский майонез и почему его нельзя было экспортировать

Поздние цены: В более поздний советский период (после денежной реформы 1961 года и вплоть до конца 1980-х) стандартная стеклянная баночка «Провансаля» емкостью 200–250 грамм стоила 41–53 копейки. (с) сударь. Если Вы что-то не знаете- не нужно этим хвастать.

Читайте внимательно, вдумчиво. Не делайте скоропалительных выводов. Я говорю лишь о том, в чем уверен. Еще раз вчитайтесь в написанное мной и ваши необдуманные реплики. Мне по статусу не годится ошибаться в этих вопросах.

Jolie

Сударь, Вы извините, но попробуйте понять и еще раз прочесть : в 1960 году майонез «Провансаль» в СССР стоил 47 копеек за стандартную стеклянную банку. Учитывая, что в 1961 году была проведена денежная реформа (масштаб цен 10:1), эта стоимость соответствовала 4,7 копейки в новых деньгах. В более поздний советский период (после денежной реформы 1961 года и вплоть до конца 1980-х) стандартная стеклянная баночка «Провансаля» емкостью 200–250 грамм стоила 41–53 копейки. Может или не может по-Вашему, но он так стОил и это факт. Попробуйте спокойно это принять..... даже с Вашим статусом надо было учиться этому)