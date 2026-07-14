Август 1936-го. Чикаго, США. Нарком пищевой промышленности СССР Анастас Микоян стоит у прилавка с банками американского майонеза и думает: «Вот оно! Вот чего не хватает социализму!» Через несколько месяцев первая партия нового соуса едет прямо в Кремль — на дегустацию к самому Сталину.
Кто придумал советский майонез и почему его нельзя было экспортировать
Комментарии
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Jolie
Поздние цены: В более поздний советский период (после денежной реформы 1961 года и вплоть до конца 1980-х) стандартная стеклянная баночка «Провансаля» емкостью 200–250 грамм стоила 41–53 копейки. (с) сударь. Если Вы что-то не знаете- не нужно этим хвастать.
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1 м.
Grandad
Читайте внимательно, вдумчиво. Не делайте скоропалительных выводов. Я говорю лишь о том, в чем уверен. Еще раз вчитайтесь в написанное мной и ваши необдуманные реплики. Мне по статусу не годится ошибаться в этих вопросах.
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1 м.
Jolie
Сударь, Вы извините, но попробуйте понять и еще раз прочесть : в 1960 году майонез «Провансаль» в СССР стоил 47 копеек за стандартную стеклянную банку. Учитывая, что в 1961 году была проведена денежная реформа (масштаб цен 10:1), эта стоимость соответствовала 4,7 копейки в новых деньгах. В более поздний советский период (после денежной реформы 1961 года и вплоть до конца 1980-х) стандартная стеклянная баночка «Провансаля» емкостью 200–250 грамм стоила 41–53 копейки. Может или не может по-Вашему, но он так стОил и это факт. Попробуйте спокойно это принять..... даже с Вашим статусом надо было учиться этому)
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1 м.
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