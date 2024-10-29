Стало известно, на что россияне ориентируются при поиске работы

Почти 80% сотрудников делятся впечатлениями о своей работе с другими людьми. Об этом 29 октября «Известиям» рассказали эксперты коммуникационного агентства LikePR и аналитики компании Aquarelle Research после проведенного исследования.
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