Новый удар по Одесской области: уничтожены объекты инфраструктуры

Русская армия атаковала дронами-камикадзе и ракетами цели, относящиеся военной сфере Украины.Объекты ВСУ в Одесской области были минувшей ночью снова атакованы русскими ударными беспилотниками типа «Герань» и ракетным оружием.
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