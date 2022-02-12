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Быстров о Крицюке в «Зените»: «Это ошибка. Чемпионат России – не его, видимо. Может, климат не тот или менталитет уже европейский»

 Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о проблемах вратаря Станислава Крицюка в петербургском клубе.

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