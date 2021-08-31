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«Виноват, исправлюсь!» Шойгу «пообещал» предстать перед украинским правосудием

«Виноват, исправлюсь!» Шойгу «пообещал» предстать перед украинским правосудием

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал «исправиться» и предстать перед украинским правосудием. Так глава российского военного ведомства ответил в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на вопрос ведущего, почему он игнорирует повестки украинских судов.

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