«Виноват, исправлюсь!» Шойгу «пообещал» предстать перед украинским правосудием

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал «исправиться» и предстать перед украинским правосудием. Так глава российского военного ведомства ответил в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на вопрос ведущего, почему он игнорирует повестки украинских судов.