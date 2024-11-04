Ветер и мокрый снег: в Сочи ожидается резкое ухудшение погоды

Ветер и мокрый снег: в Сочи ожидается резкое ухудшение погодыМЧС предупредило жителей Черноморского побережья о резком похолодании и ухудшении погоды - С вечера и до конца суток 4 ноября, а также в течение ночи и утра 5 ноября 2024г.