Ветер и мокрый снег: в Сочи ожидается резкое ухудшение погоды

Ветер и мокрый снег: в Сочи ожидается резкое ухудшение погодыМЧС предупредило жителей Черноморского побережья о резком похолодании и ухудшении погоды - С вечера и до конца суток 4 ноября, а также в течение ночи и утра 5 ноября 2024г.
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