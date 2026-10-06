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Де Ниро и Руффало выступили против Трампа на акции в защиту голосования

Де Ниро и Руффало выступили против Трампа на акции в защиту голосования

Де Ниро назвал Трампа «трусом» и выругался, а Руффало отреагировал на выкрик из зала обещанием «превратиться в Халка».

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