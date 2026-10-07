СНГ, который мы не потеряли

Вообще аббревиатура СНГ (Содружество Независимых Государств), конечно, не может не вызывать грустной иронии.
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Статья не о чём...
вернутся. вопрос тока "как?"
Да, только о встречах, симпозиумах , фотографированиях во взводном строю и пррр...
Отделились, туда им и дорога в свое светлое будущее. Так нет еще опять в наши русские карманы заглядывают.