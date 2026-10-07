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СНГ, который мы не потеряли

СНГ, который мы не потеряли

Вообще аббревиатура СНГ (Содружество Независимых Государств), конечно, не может не вызывать грустной иронии.

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