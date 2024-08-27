Политолог объяснил, для чего нужен визит Гросси на Курскую АЭС

МОСКВА, 27 августа, ФедералПресс. Визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС свидетельствует о том, что Россия желает, чтобы международные организации выполняли свои обязательства и предотвращали потенциальные атаки со стороны ВСУ на такие объекты в будущем.
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