Политика как он...
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Политика как она есть

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В Турции более 14 тысяч человек пострадали при жертвоприношениях

В Турции более 14 тысяч человек пострадали при жертвоприношениях

В ходе празднования Курбан-байрама в Турции пострадали более 14 тысяч человек. Все они получили ранения в ходе жертвоприношения, сообщил министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу в социальной сети X.

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