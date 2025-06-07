В Турции более 14 тысяч человек пострадали при жертвоприношениях

В ходе празднования Курбан-байрама в Турции пострадали более 14 тысяч человек. Все они получили ранения в ходе жертвоприношения, сообщил министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу в социальной сети X.
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