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Несекретные материалы

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Арестович*: ВС РФ возобновят массированные ракетные атаки, когда ослабнет ПВО ВСУ

Арестович*: ВС РФ возобновят массированные ракетные атаки, когда ослабнет ПВО ВСУ

В настоящее время ВС РФ накапливают запас своих ракет и постепенно истощают ПВО ВСУ, «размазывая» удары по объектам украинской инфраструктуры, чтобы вернуться к тактике массированных атак тогда, когда Украине практически нечем будет защищаться от воздушных нападений.

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