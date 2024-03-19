Арестович*: ВС РФ возобновят массированные ракетные атаки, когда ослабнет ПВО ВСУ

В настоящее время ВС РФ накапливают запас своих ракет и постепенно истощают ПВО ВСУ, «размазывая» удары по объектам украинской инфраструктуры, чтобы вернуться к тактике массированных атак тогда, когда Украине практически нечем будет защищаться от воздушных нападений.
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