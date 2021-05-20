Новая партия готовит сюрприз на челябинских выборах в Госдуму. Инсайд

«Зеленая альтернатива» громко заявила о себе в Челябинской области спустя год после регистрации Партия «Зеленая альтернатива» не будет выдвигаться кандидатов на выборы в Госдуму по Челябинской области ни по спискам, ни по одномандатным округам.