Бобровский повторил редкое достижение в «Торонто»

Российский вратарь Сергей Бобровский стал первым с 2009 года голкипером клуба, выигравшим матч в возрасте 38 лет или старше.
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