Коллектив центра культуры и искусства поздравляет с Днем Рождения Андрея Жогина. Желаем, чтобы в доме твоем было вечное счастье и верная любовь, в семье- здоровье и взаимопонимание.
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Коллектив центра культуры и искусства поздравляет с Днем Рождения Андрея Жогина. Желаем, чтобы в доме твоем было вечное счастье и верная любовь, в семье- здоровье и взаимопонимание.