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Царьград

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Биометрическая оплата охватит весь московский транспорт к 2025 году

Биометрическая оплата охватит весь московский транспорт к 2025 году

В 2025 году оплата по биометрии станет доступной на всех турникетах московского метро и наземного транспорта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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