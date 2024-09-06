Захарова: терпимости к спонсировавшим ВСУ российским спортсменам быть не должно

Терпимости и "примирительного тона" по отношению к спортсменам из РФ, которые финансировали вооруженные силы Украины (ВСУ), быть не может, заявила на полях Восточного экономического форума официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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