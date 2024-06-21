Как российская нефть Суэцкий канал "прихватизировала"

В последнее время результативность ударов хуситов по морским судам, которые идут по Красному морю значительно выросла и произошло это аккурат после заявления Владимира Путина о том, что Россия в ответ на действия коллективного Запада по поставкам вооружений, примет зеркальные меры там, где посчитает это нужным (прим.
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