Как российская нефть Суэцкий канал "прихватизировала"

В последнее время результативность ударов хуситов по морским судам, которые идут по Красному морю значительно выросла и произошло это аккурат после заявления Владимира Путина о том, что Россия в ответ на действия коллективного Запада по поставкам вооружений, примет зеркальные меры там, где посчитает это нужным (прим.